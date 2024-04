L’uccello selvatico più vecchio del mondo si sta “corteggiando attivamente” dopo aver perso il compagno a lungo termine

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L’Albatro Wisdom: la Storia dell’Amore Perduto e del Nuovo Inizio Il piùuccelloconosciuto, l’albatro soprannominato Wisdom, è in cerca di un nuovoforseil suo amore di una vita. Wisdom, con i suoi potenziali settant’anni, è uno dei simboli dell’Oceano Pacifico settentrionale da decenni. Identificata nel 1956, ha continuato a sorprendere gli esperti con la sua longevità straordinaria. Una Storia di Vita Lunga e Amore Fedele Albatros di Laysan, noti anche come m?l? in hawaiano, sono noti per accoppiarsi per tutta la vita con un solo partner. L’attuale situazione di Wisdom ha lasciato L'articolo proviene da News Nosh.