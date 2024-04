Lotta trafficanti | Meloni | grazie Tunisia

(Di mercoledì 17 aprile 2024) 14.25 Sul tema "gestione dei migranti,ringrazio le autorità tunisine e il presidente Saied per il lavoro che portiamo avanti insieme contro idi esseri umani, gli schiavisti del terzo millennio e le mafie". Così la premierdopo il bilaterale a Tunisi. "Lanon può diventare il Paese di arrivo dei migranti.Va rafforzata la cooperazione,vogliamo lavorare sui rimpatri e sui flussi regolari"."La collaborazione con laè una priorità e un tassello del lavoro che stiamo portando avanti con il Piano Mattei".

"Sul tema della gestione della migrazione, voglio ancora una volta ringraziare le autorità tunisine e il presidente Saied per il lavoro che cerchiamo di portare avanti insieme contro i trafficanti di ... (quotidiano)

Meloni in Tunisia: “Grazie Saied per la Lotta ai trafficanti”. Ong contro l’accordo: “Violenze sui migranti” - Voglio ringraziare le autorità tunisine e il presidente Saied per un lavoro che insieme cerchiamo di portare avanti contro i trafficanti di esseri umani”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, ...dire

Meloni ringrazia la Tunisia per Lotta ai trafficanti di uomini: “C’è molto da fare per migliorare la gestione della migrazione legale” - Roma, 17 aprile 2024 - In un incontro bilaterale tra la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente tunisino Kais Saied, il tema della gestione della migrazione è stato al centro delle discussioni ...stranieriinitalia

Meloni, grazie Tunisia per Lotta ai trafficanti di uomini - "Sul tema della gestione della migrazione, voglio ancora una volta ringraziare le autorità tunisine e il presidente Saied per il lavoro che cerchiamo di portare avanti insieme contro i trafficanti di ...ansa