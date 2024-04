Lotito contro Galliani alla prima del film su Ennio Doris

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Sfogo di ClaudioAdrianodeldi: «Ti sei schierato con Gravina, dillo!» La Repubblica riporta un duro sfogo del presidente della Lazio, Claudio, nei confronti di Adriano. A quanto pare, le parole del dirigente del Monza nell’audizione del calcio in Senato non sono andate giù al patron capitolino, che si è

La scenata di Lotito a Galliani alla prima di “Ennio Doris”: «Stai con Gravina, non te lo perdono» - Il racconto si Repubblica: il faccia-a-faccia era atteso in Senato, invece è scoppiato in serata. "Lotito sembrava in missione" ...ilnapolista

Lory Del Santo contro Marcella Bella a Belve: “Forse mi ha scambiato per un’altra” - Lory Del Santo contro Marcella Bella a Belve: ecco cosa ha dichiarato la cantante e cosa ha risposto l'attrice.tag24

Lotito, scenata contro Galliani alla proiezione del film su Ennio Doris: Gasparri fa da mediatore - Lo sfogo dopo la proiezione del film su Ennio Doris “C’è anche domani”, impendendo all’ad del Monza di lasciare la sala: “Hai difeso Gravina, non te lo perdono” ...repubblica