Lotito attacca Galliani | “Dillo che stai con Gravina | non te lo perdono”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Come riportato da Repubblica, il presidente della Lazio, Claudio, si sarebbe scagliato contro Adriano, dirigente del Monza

La stoccata a Cardinale e le ultime sul futuro di Camarda sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa Milan (pianetamilan)

Lotito, scenata contro Galliani alla proiezione del film su Ennio Doris: Gasparri fa da mediatore - Lo sfogo dopo la proiezione del film su Ennio Doris “C’è anche domani”, impendendo all’ad del Monza di lasciare la sala: “Hai difeso Gravina, non te lo perdono” ...repubblica

Zaccagni rinnova il contratto con la Lazio: definito l'ingaggio, cosa manca - ROMA - Perso Felipe, come da pronostico e sarebbe stato sorprendente il contrario, Lotito e Fabiani hanno rilanciato subito per il rinnovo di Zaccagni. Incontro nella notte e accordo raggiunto per il ...corrieredellosport

Lazio su Retegui se parte Immobile. Attacco tutto nuovo, Barak e Baturina per Tudor. Zaccagni rinnova - Dopo gli addii già annunciati di Luis Alberto e Felipe Anderson, anche Kamada e Pedro lasceranno Formello. A centrocampo piace Ibrahima Sissoko dello Strasburgo ...repubblica