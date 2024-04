Lorenzo Musetti rischia di uscire dalla top-30! Gli scenari dopo Barcellona | chi lo può superare

(Di mercoledì 17 aprile 2024)è stato eliminato al secondo turno del torneo ATP 500 di. Il tennista italiano è stato sconfitto in due set dallo spagnolo Roberto Carballes Baena, capace di imporsi con il punteggio di 7-6(4) 6-4 sulla terra rossa della località catalana. Battuta d’arresto pesantissima per il 22enne, che era reducesconfitta rimediata contro Novak Djokovic agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Il toscano ha perso quattro posizioni nel ranking ATP virtuale, dove attualmente è 28mo con 1.355 punti. L’azzurroa questo punto ditop-30 della classifica mondiale. L’argentino Tomas Martin Etcheverry lo può scavalcare con una sola vittoria a: dovrà vincere l’ottavo di finale contro lo ...

