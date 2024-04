L’offerta della Metro di Roma

Leggi tutta la notizia su butac

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Un lettore ci ha segnalato un annuncio truffa apparso sui social, annuncio di cui in passato si sono già occupate svariate testate. Si tratta di un annuncio sponsorizzato che ha ricominciato a circolare sui social network, in particolar modo su Facebook, lanciato da pagine social che si spacciano per l’aziendapolitana di. La truffa, con post sponsorizzati simili, l’abbiamo già vista circolare tra dicembre e gennaio: un pass gratuito, un pass del costo di 2€ che permetterebbe di viaggiare inpolitana aper 12 mesi. Chi non lo vorrebbe? E difatti è una notizia truffa che hanno trattato tantissime testate giornalistiche tra dicembre 2023 e gennaio 2024. Noi avevamo parlato a gennaio di una truffa identica ma che si rivolgeva ai viaggiatori dell sistema di trasporto ...