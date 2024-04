Lo storico chitarrista di Vasco terrà un concerto in città

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Maurizio Solieri,diRossi per oltre trent’anni, sarà uno dei protagonisti dell’estate codognese. In questi giorni si stanno programmando gli appuntamenti principali che caratterizzeranno i momenti culturali e di svago della. Per il 1 giugno, infatti, è in calendario l’iniziativa “Rocking You 4 in 1“ che si svilupperà su quattro filoni: arte, libri, moda e musica. Il momento clou sarà ildi Solieri con la sua band alle 21.30 in piazza Cairoli. La giornata sarà però inaugurata alle 16.30 con la mostra personale di Fabio Ferrari ispirate alle icone rock mentre alle 18 spazio alla presentazione del libro di Solieri “Questa sera Rock and roll. La mia vita tra un assolo ed un sogno“. Sarà poi tempo, in serata, di una sfilata di moda a cura del negozio Logico & ...