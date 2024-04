(Di mercoledì 17 aprile 2024) , rispetto ai 145della vigilia. Il rendimento del decennale italiano cede di trebase al 3,90 per cento.

Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 143 punti , rispetto ai 145 punti della vigilia. Il rendimento del decennale italiano cede di tre punti base al 3,90 per cento. (quotidiano)

Borse Europa terminano con il segno più. Questa sera il Beige Book della Fed - Oggi il dato finale di marzo sull’inflazione dell’eurozona ha confermato la lettura preliminare, con una crescita annua del 2,5% e un dato core al 2,9%, confermando la prospettiva di un taglio dei ...borse

Borse di oggi 17 aprile|A Piazza Affari in luce le banche. spread Btp-Bund a 142 punti - A spingere i listini del Vecchio continente sono i primi risultati delle trimestrali che mostrano una economia in fase di ripresa. L'indice Stoxx 600 guadagna lo 0,8%. Si mettono in mostra Parigi e Ma ...corriere