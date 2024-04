Liverpool | Klopp scherza | 'L'Italia è la prima cosa a cui penso la mattina Scamacca? Immobile'

Bergamo. “All’andata quasi tutti abbiamo pensato che fosse decisa, ma in realtà non penso sia così. E siamo qui. Possiamo essere bravi e meno bravi. Ma giochiamo per un solo motivo”. Jürgen Klopp in ... (bergamonews)

Klopp ci crede: "A Bergamo abbiamo già vinto. Scamacca Attaccante completo" - Il tecnico dei Reds esalta l’attaccante dell’Atalanta ("Contro di noi è stato eccezionale") e fissa l’obiettivo: "Siamo qui per un solo motivo, niente è ancora deciso" ...gazzetta

Klopp 'bisogna non prendere gol, non è finita' - "Ad Anfield tutti hanno pensato, 'è finita'. A distanza di una settimana possiamo essere bravi come scarsi, ma siamo concentrati al mille per cento per vincere". (ANSA) ...ansa

Atalanta, con il Liverpool tornano de Roon, Zappacosta e Kolasinac. Musso fra i pali - L’Atalanta che si gioca la semifinale di Europa League nel ritorno con il Liverpool giovedì 18 aprile (andata 3-0 per i nerazzurri) ritrova Musso (portiere designato in coppa), Kolasinac, Zappacosta e ...ecodibergamo