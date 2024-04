LIVE Vavassori-Bautista Agut 6-4 | 3-6 | 1-6 | ATP Barcellona 2024 in DIRETTA | l’azzurro domina per un set e mezzo l’ex n 9 del mondo | poi crolla verticalmente

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-CARBALLES BAENA (3° MATCH DALLE 11.00) Si chiude qui ladi, ricordandovi il match di Lorenzo Musetti più avanti nel pomeriggio. Un saluto sportivo! 13:23 Rivedremo Andrea nelle qualificazioni del Masters 1000 di Madrid, ove sarà impegnato anche in doppio dopo la brutta sconfitta di ieri contro gli argentini Gonzalez/Molteni, battuti a Montecarlo. 13:21 Meglio al servizio nelle statistiche, che ha il 65% di prime in campo contro il 53% di. Con la prima ha il 75% di punti vinti mentre il rivale il 63%, mentre con la seconda 52% contro 49%. Numeri “drogati” dal 3° set senza storia. ...