LIVE Vavassori-Bautista Agut 6-4 | 2-5 | ATP Barcellona 2024 in DIRETTA | c’è il doloroso break dello spagnolo nel 2° set

(Di mercoledì 17 aprile 2024) A-40 Servizio slice vincente! 40-40 Non rispondedi dritto. Calata la qualità. 30-40 Serve&volley sulla seconda, infilatodal passante di dritto. 30-30 Doppio fallo (2°). 30-15 Prima vincente alla "T"! 15-15 Prima vincente in kick. 0-15 Passante di rovescio fastidioso dell'iberico. 5-2 In un lampo. 40-0 Altra prima vincente. 30-0 Prima vincente. 15-0 Vince tre volte il punto. Adesso rema, caricando il rovescio. 4-2 Mette larga una comodissima volèe, dopo aver giocato un punto d'autore, fintando il drop shot e venendo a rete con la rasoiata. 30-40 Ace ...

Orario Vavassori-Bautista Agut oggi in tv, ATP Barcellona 2024: ordine di gioco, programma, streaming - Dopo la sconfitta con Harold Mayot nelle qualificazioni e l'immediata eliminazione nel torneo di doppio in coppia con Simone Bolelli, Andrea Vavassori ha pescato un jolly ed è stato ripescato in singo ...oasport

LIVE Vavassori-Bautista, ATP Barcellona 2024 in DIRETTA: l’azzurro sogna l’impresa da lucky loser - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE del match di 2° turno dell'ATP 500 di Barcellona tra il lucky loser Andrea Vavassori e Roberto Baut ...oasport

