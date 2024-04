LIVE Vavassori-Bautista Agut 2-1 | ATP Barcellona 2024 in DIRETTA | partenza a razzo dell’azzurro nel 1° set

(Di mercoledì 17 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-CARBALLES BAENA (3° MATCH DALLE 11.00) 30-30 Serve&volley sulla seconda, non risponde al kick. 15-30 Passante in rete dell’iberico di rovescio, buon attacco del piemontese. 0-30 Dritto in rete dopo il servizio, scarico qui. 0-15 Prende il comando con la risposta di dritto carica e profondae fa il punto. 2-1 Servizio e dritto. 40-15 NOO steccadopo la deviazione del nastro che ha portato più lungo del previsto il dritto dell’iberico. 30-15 Meraviglia! Slice corto che mette in difficoltàsul dritto. L’iberico incrocia ma lascia lo spazio sul lungolinea, se lo prende ...

Orario Vavassori-Bautista Agut oggi in tv, ATP Barcellona 2024: ordine di gioco, programma, streaming - Dopo la sconfitta con Harold Mayot nelle qualificazioni e l'immediata eliminazione nel torneo di doppio in coppia con Simone Bolelli, Andrea Vavassori ha pescato un jolly ed è stato ripescato in singo

LIVE Vavassori-Bautista, ATP Barcellona 2024 in DIRETTA: l'azzurro sogna l'impresa da lucky loser

