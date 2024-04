LIVE – Roma-Milan | De Rossi in conferenza stampa DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La, archiviato l’impegno di campionato contro l’Udinese, vuole portare a casa la vittoria contro ilnel match valevole il ritorno dei quarti di Europa League 2023/2024. Dopo quanto successo nella sfida di andata di una settimana fa, la formazione giallorossa vuole centrare la vittoria tra le mura amiche dello Stadio Olimpico in modo tale da assicurarsi il passaggio del turno e la qualificazione alla semifinale per il secondo anno consecutivo. Nella giornata odierna, mercoledì 17 aprile, il tecnico giallorosso Daniele De, parlerà inper presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O ...