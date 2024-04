LIVE Musetti-Carballes Baena 6-7 4-6 | ATP Barcellona 2024 in DIRETTA | brutta sconfitta del toscano Falloso e nervoso l’azzurro esce all’esordio

(Di mercoledì 17 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI VAVASSORI-BAUTISTA DALLE 11.00 19.00 La nostratermina qui! Grazie mille a tutti per averci seguito, agli amici di OA Sport un saluto e una buona serata! 18.59 Ora il veterano spagnolo affronterà al terzo turno il vincente di Tsitsipas-Ofner, con il greco avanti di un set sul campo centrale. 18.57 Sono tredici, tantissime, le palle break concesse da, che ne salva 11. Appena cinque invece quelle lasciate dallo spagnolo, che ne annulla quattro. Le palle break sui rispettivi turni di servizio possono raccontare bene com’è stato tutto l’andamento delle due ore e un quarto di partita. 18.55 5 ace e 2 doppi falli per, 2/0 invece il saldo dello spagnolo. ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VAVASSORI-BAUTISTA DALLE 11.00 30-30 Doppio fallo del carrarino che proprio non ci voleva. 30-15 Difesa estrema di Carballes Baena , con ... (oasport)

Musetti, debutto amaro all'Atp 500 di Barcellona: eliminato dallo spagnolo Carballes Baena - ATP BARCELLONA - Si ferma subito il percorso di Lorenzo Musetti in Catalogna: 7-6(4) 6-4 per il padrone di casa Carballes Baena. Tra gli italiani rimane il solo ...eurosport

LIVE Musetti-Carballes Baena 0-0, ATP Barcellona 2024 in DIRETTA: si parte con l’azzurro al servizio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VAVASSORI-BAUTISTA DALLE 11.00 40-40 Difende tutto l'iberico in questo punto, scambio prolungato in cui Musetti ha provato un paio di accel ...oasport

LIVE – Musetti-Carballes Baena 6-7 4-5, secondo turno Atp Barcellona 2024: RISULTATO in DIRETTA - Il LIVE e la diretta testuale di Musetti-Carballes Baena, incontro valevole per il secondo turno del torneo ATP 500 di Barcellona 2024.sportface