LIVE – Musetti-Carballes Baena 6-7 3-4 | secondo turno Atp Barcellona 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildell’ATP 500 di(terra rossa). Il carrarino ha potuto beneficiare di un bye all’esordio in qualità di decima forza del tabellone. Lo spagnolo, invece, è reduce dall’agile successo in due set ai danni del lucky loser transalpino Hugo Grenier. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera, conche partirà con i favori del pronosticole quote dei bookmakers. Il top ottanta iberico, tuttavia, è un avversario scomodo e, di recente, è riuscito ad issarsi fino all’ultimo atto in quel di Marrakech. La pressione, inoltre, è tutta sull’allievo di coach ...

LIVE – Musetti-Carballes Baena 6-7 1-3, secondo turno Atp Barcellona 2024: RISULTATO in DIRETTA - Il LIVE e la diretta testuale di Musetti-Carballes Baena, incontro valevole per il secondo turno del torneo ATP 500 di Barcellona 2024.sportface

LIVE Musetti-Carballes Baena 0-0, ATP Barcellona 2024 in DIRETTA: si parte con l’azzurro al servizio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VAVASSORI-BAUTISTA DALLE 11.00 40-40 Difende tutto l'iberico in questo punto, scambio prolungato in cui Musetti ha provato un paio di accel ...oasport

ATP Barcellona 2024, il programma di oggi: in campo Musetti e Vavassori - Si conclude il secondo turno all'ATP 500 di Barcellona con due azzurri in campo: Musetti sfida Carballes Baena, Vavassori (ripescato come lucky loser) affronta Bautista Agut. Impegnati oggi anche Tsit ...informazione