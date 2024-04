LIVE Musetti-Carballes Baena 6-7 1-2 | ATP Barcellona 2024 in DIRETTA | riprende la battaglia ad inizio secondo set

(Di mercoledì 17 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI VAVASSORI-BAUTISTA DALLE 11.00 3-1 Break. La nona occasione è quella buona, con lo spagnolo che appena ha la palla buona non esita ad attaccare, come in quest’ultima situazione con il dritto dal centro del campo. Seconda. 40-AD Altra chance per l’iberico. Altro brutto gratuito in uscita dal servizio del n.24 al mondo. 40-40 Molto bene il toscano a risalire da 0-40, fa rimbalzare la palla e poi piazza l’attacco vincente. 30-40 Questa volta la risposta sulla seconda dinon è precisa, settima palla break annullata del match da parte di. 15-40 Balla sul nastro la smorzata di Lorenzo che si arrampica fino al campo avversario dopo che ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VAVASSORI-BAUTISTA DALLE 11.00 15-15 Prima esterna e dritto incrociato in campo aperto per il n.72 della classifica ATP. 15-0 Servizio, ... (oasport)

LIVE – Musetti-Carballes Baena 6-6, secondo turno Atp Barcellona 2024: RISULTATO in DIRETTA - Il LIVE e la diretta testuale di Musetti-Carballes Baena, incontro valevole per il secondo turno del torneo ATP 500 di Barcellona 2024.sportface

LIVE Musetti-Carballes Baena 0-0, ATP Barcellona 2024 in DIRETTA: si parte con l’azzurro al servizio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VAVASSORI-BAUTISTA DALLE 11.00 40-40 Difende tutto l'iberico in questo punto, scambio prolungato in cui Musetti ha provato un paio di accel ...oasport

Atp Barcellona: Musetti in campo per il 2° turno, Vavassori ko, Nadal sfide De Minaur. Il programma completo - Prosegue l'Atp 500 di Barcellona che nella giornata di mercoledì 17 aprile vede due italiani in campo. Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori rispettivamente contro Carballes Baena e Bautista Agut, entram ...informazione