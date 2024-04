LIVE Musetti-Carballes Baena 3-2 | ATP Barcellona 2024 in DIRETTA | l’azzurro rimane davanti | grande battaglia in avvio di partita

(Di mercoledì 17 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI VAVASSORI-BAUTISTA DALLE 11.00 0-15 Stecca con il rovescio il n.22 al mondo. 3-3 Game! Ancora una voltatroppo indietro l’italiano che perde campo colpo dopo colpo. Passante in corridoio, e siamo ancora pari. 40-30 Punto magistrale del, attacca con il rovescio lungolinea, poi dritto dal centro del campo ed estrema naturalezza nel chiudere con una volée tutt’altro che banale. 40-15 Riga esterna con l’accelerazione di dritto in contropiede di. 30-15 Lontanissimoa tentare il passante lungolinea di rovescio, palla che non si alza abbastanza. 15-15 Più aggressivo in risposta ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VAVASSORI-BAUTISTA DALLE 11.00 40-40 Prende la riga in risposta l’iberico e l’azzurro lo sottolinea con un’espressione colorita, ancora ... (oasport)

LIVE Musetti-Carballes Baena 0-0, ATP Barcellona 2024 in DIRETTA: si parte con l’azzurro al servizio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VAVASSORI-BAUTISTA DALLE 11.00 40-40 Difende tutto l'iberico in questo punto, scambio prolungato in cui Musetti ha provato un paio di accel ...oasport

tennis, atp barcellona: oggi tocca a Musetti - Si conclude oggi il secondo turno all'ATP 500 di Barcellona con due azzurri in campo: Musetti sfida Carballes Baena, Vavassori (ripescato come lucky ...sportmediaset.mediaset

Musetti-Carballes Baena, oggi Atp Barcellona 2024: a che ora e dove vederla in diretta - Lorenzo Musetti torna in campo e oggi, mercoledì 17 aprile, fa il suo esordio nei sedicesimi di finale dell'Atp 500 di Barcellona per affrontare lo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 72 del ...today