LIVE Freccia Vallone femminile 2024 in DIRETTA | in tre al comando a 90 km dal traguardo

(Di mercoledì 17 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 11.15 LADELLADALLE 11.35 15:59 75 km all’arrivo. Altroviamo la spagnola Sara Martin (Movistar Team), la svizzera Elena Hartmann (Roland) e la belga Julie van de Velde (AG Insurance-Soudal Team). Gruppo che inizia a controllare il margine delle battistrada. 15:55 Terminata la sequenza di Cotè che ha contraddistinto la prima parte di gara. Protagoniste che dovranno affrontare negli ultimi 40 km in due occasioni sia Cotè d’Ereffe che il leggendario Mur de Huy. 15:51 Battistrada che stanno per transitare sotto lo striscione che indica gli 80 km al. Aumenta il vantaggio ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 11.15 LA DIRETTA LIVE DELLA Freccia Vallone FEMMINILE DALLE 15.00 15.08 Gruppo che vede una ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 11.15 LA DIRETTA LIVE DELLA Freccia Vallone FEMMINILE DALLE 15.00 15.23 La Visma | Lease a ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 11.15 LA DIRETTA LIVE DELLA Freccia Vallone FEMMINILE DALLE 15.00 15.42 Si sveste Kragh ... (oasport)

LIVE Freccia Vallone 2024 in DIRETTA: arriva anche il nevischio, Kragh Andersen prova l’impresa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 11.15 LA DIRETTA LIVE DELLA Freccia VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 15.13 In questo momento la ga ...oasport

Freccia Vallone 2024 in tv: dove vederla in diretta e in streaming - 88esima edizione, 198,6 km con il classico finale sul Mur de Huy. Assenti Van Der Poel e Pogacar. In corsa gli italiani Andrea Bagioli, Matteo Sobrero, Davide Formolo ...today

Freccia VALLONE UOMINI. QUATTRO VOLTE IL MURO DI HUY PER ELEGGERE IL RE. PERCORSO E PARTENTI - Nella storia della Freccia Vallone è spesso capitato che il vincitore dell’Amstel Gold Race il mercoledì dopo si ripetesse anche la seconda Classica delle Ardenne e per questo Tom Pidcock si può ...tuttobiciweb