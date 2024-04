LIVE Freccia Vallone 2024 in DIRETTA | Pidcock favorito in una gara senza un padrone annunciato

(Di mercoledì 17 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 11.15 LADELLAFEMMINILE DALLE 15.00 Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alladell’edizionedella. La corsa “di mezzo” del Trittico delle Ardenne darà grande spettacolo, con il suo classico arrivo sul micidiale Muro di Huy. Un’annata in cui non sono presenti i big principali, anche se la start list è comunque dillo assoluto con un tasso d’imprevedibilità che si alza alle stelle. Dalla partenza di Charleroi all’arrivo sul Muro di Huy saranno 198,8 i chilometri che il ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Freccia Vallone femminile 2024 . Sul leggendario Mur de Huy sarà spettacolo al termine id 143 km ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE dell’edizione 2024 della Freccia Vallone . La corsa “di mezzo” del Trittico delle ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR OF THE ALPS dalle 11.15 LA DIRETTA LIVE DELLA Freccia Vallone dalle 11.35 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA ... (oasport)

Freccia Vallone 2024 in tv: percorso, altimetria, orari e favoriti - Senza Van der Poel e Pogacar in tanti andranno a caccia della Freccia Vallone: decisivo come sempre il Mur de Huy ...msn

LIVE Freccia Vallone 2024 in DIRETTA: gara imprevedibile senza i big, occasione per Pidcock, Ayuso e Cosnefroy - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE dell’edizione 2024 della Freccia Vallone. La corsa “di mezzo” del Trittico delle Ardenn ...oasport

LIVE Freccia Vallone femminile 2024 in DIRETTA: l’Italia punta su Gaia Realini - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Freccia Vallone femminile 2024. Sul leggendario Mur de Huy sarà spettacolo al termine id 143 km ricc ...oasport