LIVE Conegliano-Scandicci 2-3 | A1 volley femminile 2024 in DIRETTA | impresa delle toscane in gara-1 | finale da brividi!

(Di mercoledì 17 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23:01 La nostratermina qui, OA Sport vi ringrazia per averci seguito e vi augura un buon proseguimento di serata. 23:00 Antropova e Haak hanno dimostrato di essere dueopposte più forti al mondo, la prima ha messo giù 33 punti, la seconda 34. Per quanto riguarda le statistiche: 8 ace, 14 muri, 66 attacchi vincenti 50% in attacco e 40 errori per, contro 9 ace, 7 muri, 65 attacchi vincenti, 46% in attacco e 31 errori di. 22:58 Signore e signori accomodatevi, perchè se questo è l’inizio, ci sarà da divertirsi. Match meraviglioso sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista agonistico, con infiniti ribaltoni. Ci si aspetta una serie diequilibrata come non la ...