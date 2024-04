LIVE Conegliano-Scandicci 1-2 | A1 volley femminile 2024 in DIRETTA | 17-18 | battaglia incredibile nel quarto parziale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20-19 Pallonetto di Antropova,sta difendendo di tutto. 20-18 Stampatona di Haak su Ting,di 6-0 per! 19-18 Muroneeee di Fahr su Herbots,. 18-18 Difesa di Robinson-Cook e Haak mette giù il ventottesimo punto. 17-18ha sette vite. Haak riporta le Pantere a -1. 16-18 Attacco profondo di Plummer,ci prova ancora. 15-18 Mani-out di Lanier da posto due. 14-18 Diagonale stretta di Antropova da posto quattro. 14-17 Mani-out di Plummer. 13-17 Pallonetto spinto di Antropova,torna a +4! 13-16 Aceeee di Ognjenovic. 13-15 Fast di Carol, il match adesso è infuocato. 13-14 Punto in difesa di Bugg,ha ...