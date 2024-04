LIVE Conegliano-Scandicci 0-1 | A1 volley femminile 2024 in DIRETTA | 7-4 | le padrone di casa provano subito a regiare!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-6 Diagonale stretta piazzata di Haak. 11-6 Pipe imprendibile di Ting. 11-5 Stampatona di Fahr su Antropova, adesso la classica fase break dista facendo la differenza. 10-5 Bordata in parallela di Haak. 9-5 Mani-out da seconda linea di Antropova. 9-4 Terzo ace del set, quarto complessivo, per Lubian! 8-4 Muro di Fahr su Antropova, la serie al servizio di Lubian sta facendo malissimo. 7-4 Parallela imprendibile di Plummer, adessoprova a spingere. 6-4 Ancoraaaa aceee di Lubian! 5-4 Aceee di Lubian. Questo match ci sta facendo capire come la nostra nazionale potrebbe avere una serie di bomber al servizio senza eguali. 4-4 Spallata di Plummer da posto quattro. 3-4 Barmolini ha chiamato un challenge e l’attacco di Haak effettivamente è fuori. 4-3 Ancora un ...