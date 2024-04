LIVE Conegliano-Scandicci 0-0 | A1 volley femminile 2024 in DIRETTA | 0-0 | inizia gara-1 nella bolgia del PalaVerde!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3 Magia di Ognjenovic, Nwakalor risponde presente. 2-2 Scappa invece il primo tempo di Fahr. 2-1 Primo tempo pungente di Nwakalor. 2-0 De Gennaro difende, Haak trova il contrattacco del break. 1-0 Si parte con una diagonale vincente di Haak. 20:29risponde con: Wolosz, Haak, Plummer, Robinson-Cook, Lubian, Fahr e De Gennaro. 20:28scenderà in campo con: Ognjenovic, Nwakalor, Carol, Antropova, Herbots, Ting e Parrocchiale. 20:27 Si è conclusa la fase di riscaldamento ufficiale, è tutto pronto per la presentazione dei sestetti. 20:24ha però dimostrato contro Milano di essere una serie pretendente alla vittoria finale, Carol, Ting e Herbots, spesso poco decisive durante la Regulars Season, sembrano infatti aver ritrovato lo smalto ...