L' ' isola di Capri blindata per il G7 Protetta anche la Grotta Azzurra

(Di mercoledì 17 aprile 2024) AGI - Èl'di-gioiello di fronte Napoli, che da oggi accoglie la riunione dei ministri degli Esteri del G7, che durerà' fino a venerdì. Per garantire la sicurezza, in un momento di grande tensione internazionale - dopo l'attacco dell'Iran a Israele e nel timore di un'imminente risposta da parte dello Stato ebraico - sono state amplificate le misure: 1400 gli uomini schierati, non solo agenti della polizia, in aggiunta a quelli locali, macarabinieri, vigili del fuoco (che hanno fornito i sommozzatori) e agenti in borghese ovunque; sono impiegate unita' cinofile, elicotteri, quasi tutti le specialità delle forze dell'ordine, compresi gli artificieri. Per garantire la sicurezza delle delegazioni e degli eventi in programma, le forze dell'ordine presidiano tutti i punti ...