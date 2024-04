L’Isola dei Famosi | ex vincitore svela | “Montaggio e confessionali? Il segreto è non farsi pilotare!”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Lo scorso 8 aprile è iniziata la diciottesima edizione dedei, che ha visto l’esordio dell’ex concorrente poi opinionista Vladimir Luxuria alla conduzione del reality. Al suo fianco, Sonia Bruganelli (già opinionista del Grande Fratello Vip) e il giornalista Dario Maltese, mentre il ruolo di inviata è stato affidato a Elenoire Casalegno. Le novità in seno al reality di Canale 5 hanno fatto chiacchierare l’affezionato pubblico della rete, che si è diviso tra chi ha approvato la nuova edizione dele chi, invece, ha ammesso di sentire la mancanza di Ilary Blasi e Alvin. Tra i primi si può certamente annoverare Nino Formicola,della tredicesima edizione del programma. Il comico, in un’intervista rilasciata a TAG24, ha confessato: “Io sono assolutamente d’accordo sulle scelte e convinto che ...

