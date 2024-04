Lisbona | la rivoluzione dei garofani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Anteprima nazionale al Museo Carmi di Carrara per il libro dello scrittore spezzino Marco Ferrari ‘Allasulla Due Cavalli – Ritorno a50 anni dopo’ edito da Laterza. L’evento, oggi alle 18, s’intitola ‘Ladei(1974-2024) con Uliano Lucas e Marco Ferrari’. Un dialogo a cinquant’anni dai fatti che cambiarono la vita del Portogallo, tra l’autore della mostra ‘Altre voci, altri luoghi’, in corso al Museo Carmi, uno dei pochi fotoreporter stranieri ad arrivare anelle ore fatidiche di quella gioiosae l’autore di un romanzo di successo, che in questi giorni uscirà in una nuova edizione e il sequel. Il confronto è promosso dal Comune e curato da Archivi della Resistenza. Ingresso libero alla mostra: una delle sale è dedicata alla ...