L’Iran non vuole l’escalation Ma il messaggio è chiaro

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L’attacco missilistico dela Israele, ha tenuto tutto il mondo con il fiato sospeso. Per la prima volta nella sua storia iniziata nel 1979 la Repubblica islamica ha attaccato direttamente il territorio israeliano. Ma in realtà dietro il massiccio lancio di missili e droni Shaed, non vi sarebbe alcuna intenzione di escalation. Fonti iraniane infatti hanno confermato, che tutti i servizi segreti dei Paesi regionali erano stati avvisati dell’attacco già 48 ore prima. E nella notte dell’aggressione, l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno condiviso con gli Stati Uniti informazioni utili a Israele per contrastare l’attacco. Segnale evidente questo, che l’azione di Teheran aveva unscopo simbolico e politico più che militare. L’intento infatti era quello di vendicare pubblicamente la gravissima violazione della sovranità nazionale di ...