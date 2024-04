L’ipocrita distinzione fra armi offensive e difensive sta uccidendo gli ucraini

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Zelensky, che intanto ha firmato senza dilazioni la nuova legge sulla mobilitazione, ha commentato amaramente la notte irano-israeliana. “I droni Shahed e i missili balistici sono gli stessi, e le vite umane sono differenti? No, hanno lo stesso valore, dobbiamo proteggerle dal terrore allo stesso modo”. Il ministro degli Esteri britannico, Cameron, ha osservato che la Raf – e gli aerei degli altri paesi occidentali intervenuti nella notte di sabato – non possono intervenire allo stesso modo nel cielo d’Ucraina, senza trasformare il conflitto in uno scontro diretto fra Nato e Russia. “Quello di cui l’Ucraina ha un disperato bisogno è un rafforzamento della difesa aerea”. Lo scorso 6 aprile Zelensky aveva chiesto 25 sistemi Patriot supplementari, per difendere dagli attacchi l’intero paese, ormai largamente privo di copertura antiaerea. Il ministro degli Esteri, Kuleba, ha poi ...