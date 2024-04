L’INPS paga gli interessi sul TFR | fai presto presenta domanda | arriva il bonifico sul conto corrente

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di mercoledì 17 aprile 2024) I lavoratori che hanno ricevuto il TFR o il TFS in ritardo hanno diritto aglidi mora. Scopriamo la procedura per richiederli. Glidi mora per i ritardi nell’erogazione del Trattamento di Fine Rapporto o del Trattamento di Fine Servizio possono essere richiesti se lo slittamento è causato da errori da parte dell’Ente incaricato o dei datori di lavoro. In caso dimento tardivo del TFR spettano gli– informazioneoggi.itI lavoratori possono, in tal caso, esercitare azioni di rivalsa nei confronti dele delle Amministrazioni chiamate a erogare le prestazioni. Vediamo, dunque, come si calcolano glispettanti e in che modo vanno richiesti. Leggi anche: “Il TFR va indicato nella Dichiarazione dei Redditi? Il dubbio logora molti ...