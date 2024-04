L’influencer Inessa Polenko perde l’equilibrio e muore mentre si scatta un selfie panoramico

(Di mercoledì 17 aprile 2024), influencer russa di 39 anni, è mortasiva un. L’incidente mortale è avvenuto a Gagry, una cittadina della Georgia, dove la donna si era recata su una piattaforma affacciata sul Mar Nero, per farsi una foto mozzafiato. In quel punto, interdetto ai turisti, ha deciso di ignorare i divieti e, dopo aver perso, è precipitata nel vuoto da un’altezza di 50 metri. A nulla è valsa la corsa d’urgenza nell’ospedale di Abkhazia: la 39enne è deceduta poco dopo, a causa delle gravi ferite riportate. Vi raccomandiamo... Remi 'Enigma' Lucidi cade dal 68° piano di un edificio a Hong Kong per un ...

