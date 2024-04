Linea ferroviaria adriatica | lavori fino a venerdì | treni da e per la Puglia | limitazioni Frecce | intercity | intercity notte e regionali

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Di seguito un comunicato diffuso datalia: Dal lunedì 8 a12 e da lunedì 15 a19 aprile, perdi manutenzione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico tra San Vito Lanciano e San Severo, alcunisubiscono le modifiche indicate di seguito. Modifiche previste dall’Orario di Servizio in vigore deiFrecciarossa,: • dall’8 al 12 e dal 15 al 19 aprile iFrecciarossa della relazione Torino/Milano/Venezia – Bari/Lecce/Taranto: subisconodi percorso nelle stazioni di Ancona o Pescara e non viaggiano nella tratta finale; iFR 8810, FR 9806, FR 8814, FR 8820 (anche ...