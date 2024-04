(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ilè uno scrigno di proprietà nutritive, antitumorali, anti age, antinfiammatorie e anti obesità che vanno ben oltre il ben più noto alto contenuto diC.scorza alla polpa al suo preziosissimo succo, questo frutto è estremamente versatile e il suo uso può favorire la prevenzione e il benessere emotivo. Che cosa dicono i più recenti studi scientifici? Ce ne parla il professor Luca Piretta, nutrizionista e gastroenterologo nell’Univesità Campus Biomedico di Roma. Che commenta anche un’inedita ricerca di AstraRicerche per Polenghi Food – family company italiana leader di mercato in Europa di succhi didi alta qualità che esporta in oltre 70 paesi. ...

Limone e Vitamina C: tutti i benefici poco conosciuti ma provati dalla scienza - I benefici meno conosciuti del Limone per la prevenzione della salute fisica ed emotiva. Gli studi scientifici che ne confermano le proprietà positive ...iodonna

Perché non devi buttare l’olio del tonno in scatola: è ricco di DHA e Vitamina D - Hai l’abitudine di buttare via l’olio della scatoletta di tonno nel lavello della cucina Forse non sai che proprio quest’olio è ...ohga

Limone, per oltre 1 italiano su 2 è il segreto della felicità: alleato della cucina e del benessere, è tra gli agrumi più amati - La felicità a portata di mano ha un nome: il Limone e il suo succo. Amato per le sue innumerevoli proprietà benefiche e versatilità, il succo di Limone rappresenta per oltre ...ilmessaggero