Li forzava a mangiare | facendoli vomitare

(Di mercoledì 17 aprile 2024) "Anche durante il pranzo, la mia collega A. attua dei comportamenti non adeguati nei confronti dei bambini". A parlare è una collega dell’educatrice, che l’ha segnalata all’Area servizi dell’infanzia del Comune generando l’inchiesta-lampo che si è chiusa venerdì con l’arresto per maltrattamenti aggravati e continuati. "Durante la fase di ambientamento di due bambini – prosegue il racconto choc – mi avvedevo che li, continuando a imboccarli anche se i bambini non avevano ancora deglutito il boccone precedente e procurandogli di conseguenza il vomito". La giustificazione? "Non sanno ancora deglutire". Non solo. Le intercettazioni ambientali dei ghisa hanno accertato che spesso la quarantacinquenne, ora ai domiciliari, colpiva i piccoli con "forti pacche sul sedere" per interromperne il pianto o per costringerli a riaddormentarsi nel ...