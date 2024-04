L’ex premier britannica Liz Truss | “Ecco le parole che la Regina Elisabetta mi disse prima di morire”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Lizè passata alla storiaperché è stata il primo ministro con la permanenza più breve: è rimasta in carica solo 45 giorni.in una intervista al The Sun ha voluto ricordare lanel suo ultimo incontro avuto al Castello di Balmoral, in Scozia, il 6 settembre 2022. Due giorni dopo la celebre sovrana sarebbe morta. “Era arguta e spiritosa. – ricorda la– Ricordo che trascorremmo circa 20 minuti parlando di politica. Era assolutamente aggiornata su qualsiasi cosa. Lei era una donna intelligente. Durante il nostro incontro parlò di tutti gli eventi e i problemi dell’epoca. Alla fine della discussione mi avvertì: ‘Fare il primo ministro è un lavoro logorante, che fa invecchiare presto le persone‘. Allora mi diede un ...