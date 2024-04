L’ex amministrazione Festa torna alla carica sulla piscina

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“L’ha avviato l’iter procedurale per individuare i nuovi gestori del Centro natatorio di via De Gasperi, del campo di calcio di Borgo Ferrovia e dei campi di calcetto di via Marotta, a Valle. Lo scorso 15 aprile, la giunta ha approvato la delibera per la predisposizione degli avvisi pubblici di manizione di interesse finalizzati all’individuazione di operatori economici per l’affidamento e la rinascita di alcune delle più importanti strutture sportive della città”. Così una nota stampa inviata alle redazioni giornalistiche da parte dell’indirizzo “@yahoo.com” dopo che già nella mattinata erano usciti dei manifesti sullo stesso registro, Una volta individuati i soggetti promotori, infatti, il Comune provvederà ...