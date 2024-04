L' euro è in lieve calo in avvio a 1 | 0609 dollari

L'euro è in lieve calo in avvio di giornata . La moneta unica arretra dello 0,07% sul dollaro e si porta a 1, 0617 sulla divisa americana. Il cambio con lo yen è a 163,87, con una variazione negativa ... (quotidiano)

Il costo della benzina torna a salire: toccati i massimi da sei mesi - Il prezzo della benzina torna a salire toccando il livello massimo da sei mesi, mentre il gasolio fa registrare un lieve calo. È quanto rende noto Staffetta Quotidiana, spiegando però che «i venti di ...unionesarda

Ritocchi al rialzo per la benzina, al self è a 1,893 euro - Sale la benzina, scende il diesel: prosegue l'andamento diversificato dei carburanti sulla rete italiana. Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori ...quotidiano