Lettera di addio della Salernitana alla Serie A

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Perdere è una questione di metodo. Da qualche parte, andrebbe pubblicato un manuale di istruzioni sulla sconfitta. Chi perde non riesce ad andarsene via così, come se fosse il normale corso delle cose. Succede in politica, succede nei talent show, al Festival di Sanremo, succede inA. Dopotutto, che cosa c’è di bello nella sconfitta? Cosa può esserci di positivo per ogni volta che perdiamo? Eppure latura ama i perdenti. Giovanni Arpino racconta, in Azzurro tenebra, una Nazionale che avrebbe fallito, quella del Mondiale del ‘74. André Agassi, in Open, scrive che una vittoria non è mai così piacevole quanto è dolorosa una sconfitta. Perdere ci mette a nudo, ci costringe a fare i conti con i nostri limiti, con le debolezze, ci impone un tentativo ambizioso: capire noi stessi. Pasolini scrive di sé: “Sono un uomo che preferisce perdere ...