(Di mercoledì 17 aprile 2024) Le elezioni europee "offriranno una riflessione decisiva sulla visione del pubblico per il futuro". Il Parlamento guiderà "l'attuazione di un nuovo e solido quadro per il", ma serve "una Conferenza permanente dei". "Ilè sempre stato e deve continuare ad essere fulcro e motore dell'integrazione dell'Ue", ma nulla "sarà possibile, compreso e accettato dalle nostre opinioni pubbliche senza la partecipazione attiva e un reale coinvolgimento deieuropei. Il momento diè adesso". Si chiude così e con l'invito a "lavorare tutti insieme" il report di Enricosul

In una recente intervista su "La Repubblica", rotocalco turbomondialista e voce del nuovo ordine atlantista, è intervenuto l'araldo del neoliberismo arcobalenico Enrico Letta . Ha spiegato che oggi ... (ilgiornaleditalia)

Letta, su Mercato unico Ue agire ora e assieme a cittadini - Le elezioni europee "offriranno una riflessione decisiva sulla visione del pubblico per il futuro". Il Parlamento guiderà "l'attuazione di un nuovo e solido quadro per il Mercato Unico", ma serve "una ...quotidiano

