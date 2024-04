Letizia di Spagna seduce Amsterdam | gonna impalpabile da 100 euro e spacco vertiginoso

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 17 aprile 2024)diè partita per un viaggio di Stato nei Paesi Bassi insieme a suo marito Felipe che li vede impegnati fino a giovedì 18 aprile alla Corte di Re Willem-Alexander e della Regina Maxima. Naturalmente, questo tour è l’occasione per la Reina di sfoggiare abiti e gioielli da mille e una notte. E già ne ha dato prova nei primi due appuntamenti in agenda. Alla cena di gala si è presentata con unantein seta liquida da 100e poi con un completo in tweed dallodi, viaggio di Stato nei Paesi Bassie Felipe disono partiti dunque alla volta didove sono arrivati martedì 16 aprile, accolti in aeroporto dal ...