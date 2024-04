Letizia di Spagna | la classe in pochi step

Tra le reali più ammirate d’Europa, Letizia Ortiz oltre ad essere una regina a tutti gli effetti, lo è anche nel campo dello stile e della moda più in generale. Non è però tutto merito della ... (velvetgossip)

Non è una novità ma ogni volta che accade è sempre una sorpresa. Letizia Ortiz ha riciclato non uno, ma ben due outfit in meno di 24 ore. Rimescolando le carte in gioco e proponendo styling ... (amica)