L’Estra sogna i playoff con il fattore PalaCarrara

(Di mercoledì 17 aprile 2024)Pistoia, dopo la trasferta amara di Pesaro torna alper farsi coccolare dal caldo abbraccio dei suoi tifosi. I biancorossi hanno bisogno di ritrovare l’affetto della sua gente pronta a suonare la carica ed aiutare la squadra nei momenti di difficoltà. I ragazzi della Baraonda erano presenti anche a Pesaro e hanno fatto come sempre un grandissimo tifo spronando la squadra a non mollare ed accompagnandola nella rimonta, ma purtroppo non è servito a tornare a Pistoia con i due punti. La sfida di domenica contro Brindisi (ore 20) è di fondamentale importanza per continuare are un posto nei play off e la spinta deldovrà essere massima perché a tre partite dalla fine del campionatonon può sbagliare. A Pistoia serve assolutamente una vittoria e sperare che i ...