L’escluso Francesco Benigno lancia gravi accuse all’Isola dei Famosi | «Non mi sono ritirato | sono stato prelevato dall’Isola dopo una discussione Mi minacciano da ieri sera Debbo prendere assolutamente un volo oggi contro la mia volontà»

(Di mercoledì 17 aprile 2024)(US ISOLA) Scoppia il ‘casodei. Escluso dal gioco per dei comportamenti non consoni, in base a quanto comunicato da Mediaset, l’attore non fa infatti più parte del cast dei naufraghi in Honduras.aver già discusso con Peppe nei giorni scorsi,c’è stata unacon Artur che ha portato alla decisione sull’allontanamento dal programma. Decisione cheha ‘impugnato’ via social,ndo delleil reality, che nel daytime odierno ha fatto inizialmente pensare ai telespettatori che si fossedi sua iniziativa. “Buongiorno a tutti. ...