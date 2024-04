L’escalation in Medio Oriente spinge in secondo piano l’Ucraina

"Cercasi nuovi 007", l'annuncio dell'Intelligence italiana: requisiti e come candidarsi - Il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica cerca nuovi 007. Dis, Aise e Aisi annunciato il reclutamento di nuove figure professionali da mettere a difesa dello Stato. Ecco i profili ...ilgiornale

South Korea's spy agency ascertaining if North's missile technology used in Iran’s attack on Israel - An Israeli military spokesperson speaks to the media Tuesday as Israel's military displays what ... calling on all parties to "exercise restraint to prevent further escalation of the situation." In ...msn

Crisi Israele-Iran, fonti Usa: “La risposta di Tel Aviv sarà un attacco limitato nei territori di Teheran”. Washington annuncia nuove sanzioni - La risposta di Israele a Teheran includerà “un attacco limitato” sul territorio iraniano. Lo ha detto un funzionario dell’amministrazione Biden alla Cbs – ripresa dai media israeliani – secondo cui ...ilfattoquotidiano