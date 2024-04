L' Eredità | tre tempi ? Marta fregata e bufera sulla trasmissione | esplode un grosso caso

(Di mercoledì 17 aprile 2024)su L', tanto per cambiare. Si parla del programma condotto da Marco Liorni su Rai 1, il gioco delle parole e dei loro legami, la puntata è quella di martedì 17 aprile. Una puntata in cui al gioco finale della Ghigliottina si è qualificata. E le polemiche iniziano già ai Cento secondi, il gioco che permette di accedere alla Ghigliottina, laddoveha sfidato Francesco: la vittoria è arrivata sul gong, che secondo qualcuno sarebbe suonato prima che trascorresse l'ultimo secondo. Tant'è...alla Ghigliottina. All'atto finale del programma di Liorni la concorrente è arrivata con un montepremi potenziale pari a 180mila euro, che però taglio dopo taglio è calato a 45mila euro. Largo dunque alle parole indizio, che erano: telecamere, intelligente, binari, fermo, tre ...

Il 2023 ha segnato un record per la Povertà in Italia. Secondo l’indagine preliminare Istat appena rilasciata, 5,7 milioni di italiani vivono in Povertà assoluta, mai così tanti. Al Sud l’incidenza ... (ilfattoquotidiano)

A Como quaranta immensi capolavori da tutta Italia e c'è anche una serigrafia di Andy Warhol: la grande mostra per il Bimillenario Pliniano: ... per illustrare la rilevanza, la fortuna, l'influenza e l'eredità multiforme della Naturalis ... conservata a Castel Gandolfo e concessa dai Musei Vaticani - da cui provengono anche i busti dei tre ...

Auto elettriche, Dongfeng in Italia ma per vetture ibride: ...la DR per avviare una partnership industriale per rilanciate il marchio inglese Tiger grazie a tre ... - In Italia è possibile trarre vantaggio dalla forte eredità che il Paese ha nel settore ...