L’Equipe si esalta per il Psg «Col Barcellona impresa epica | a Parigi è cambiata la logica»

(Di mercoledì 17 aprile 2024)– e s’per – la rimonta del Psg. Con un editoriale euforico di Vincent Duluc, il giornale francese scrive: “Possiamo discutere tutto il giorno, e anche tutta la notte, intorno al concetto di exploit, ma i suoi elementi costitutivi restano la prestazione, l’imprevisto, l’emozione, il prestigio dell’avversario e della concorrenza, tutto quello che è venuto alla luce nel corso di una serata che illuminerà sotto una luce diversa la stagione del Psg e il crepuscolono di Kylian Mbappé”. Non ha battuto solo il, il Psg. “Non esiste una morale particolare nello sport, solo vittorie o sconfitte che guidano il ragionamento, ma è difficile non vedere un significato nell’del Psg, un anno dopo la partenza di Lionel Messi e Neymar“. Perché ora “la ...

L'Equipe stamattina in prima pagina sull'anticipo di Ligue 1: "OM, pericolo Lille" - Nel weekend tornano le emozioni della Ligue 1, con la 28^ giornata. Ne ha parlato oggi L'Equipe in prima pagina, con il seguente titolo in taglio.tuttomercatoweb

Torna la festa del Tour of the Alps: il mondo ci guarda - Roberto Paccher, Francesca Gerosa, Stefania Segnana, Antonella Brunet, Giovannina Collanega, Giacomo Santini, Maurizio Evangelista, Maurizio Rossini, Niccolò Mornati, Denis Pasqualin, Gianni Beretta, ...ladigetto

L'Equipe in prima pagina con le dichiarazioni di Varane: "Ho danneggiato il mio corpo" - "Ho danneggiato il mio corpo". Queste sono le dichiarazioni di Varane a L'Equipe, riprese oggi in prima pagina dal noto quotidiano francese. Il difensore del Manchester United racconta di aver subito, ...tuttomercatoweb