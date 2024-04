L' emozionante trailer dell' omaggio a William Friedkin della Cinémathèque | che gli dedica una retrospettiva

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Sono come al solito i francesi, da sempre suoi grandi estimatori, i primi are unaalla, dal 17 aprile al 3 maggio, al cinema di, il regista premio Oscar scomparso l'anno scorso. Ecco l'

Il Tatuatore di Auschwitz: annunciati trailer e data di uscita - Sta per uscire in Italia, anche in streaming, la serie tv drammatica ispirata all’omonimo bestseller internazionale ...tecnologia.libero

“Il cassetto segreto”, la recensione del docufilm di Costanza Quatriglio - Il “cassetto segreto” di Costanza Quatriglio è il racconto spassionato di suo padre e della voce storica del Giornale di Sicilia Giuseppe Quatriglio.lascimmiapensa

Shogun, una morte scioccante nell'episodio 8 della serie su Disney+ - Nell'episodio 8 di Shogun assistiamo alla sconvolgente morte di uno dei personaggi più amati e rappresentativi della serie.serial.everyeye