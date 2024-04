Legno e arredo. Export sopra i livelli pre-Covid

Il 2023 ha visto numeri non troppo positivi per la Filiera del legno-arredo, un giro d’affari che conta circa 66mila aziende e 300mila addetti. Il Centro Studi FederlegnoArredo ha registrato un calo ... (quotidiano)

arredo in primo piano: "Settore in crescita. Investire in formazione" - Il settore dell'arredo e del design, trainato da un distretto innovativo, si proietta sui mercati globali grazie alla creatività e alla qualità del Made in Italy. Luciano Caspani sottolinea l'importan ...quotidiano

Filiera del Legno-arredo. Fatturato in frenata - Il 2023 ha visto un calo del 7,8% nel fatturato della filiera del Legno-arredo, ma il presidente di FederLegnoarredo rimane ottimista, considerando il rallentamento come fisiologico dopo due anni di c ...quotidiano

Lombardia, Veneto e Friuli generano 24 miliardi di ricavi per il sistema italiano del Legno-arredo - Le tre regioni messe insieme valgono quasi la metà del fatturato totale della filiera. La sfida attuale e nodo cruciale, in tutti i territori, consiste soprattutto nella formazione professionale iper ...milanofinanza