Leghista della prima ora Grimoldi | Copiano FdI ma così si va a sbattere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Roma, 17 aprile 2024 – “La ’Salvini premier’ è la versione poco fortunata di FdI". Esistono i diversamente leghisti. E Paolo, ex segretario del Carroccio in Lombardia ed ex parlamentare, di questo gruppo è uno dei leader: non a caso, Bossi l’ha scelto come portavoce del Comitato del Nord. "Di differenze vistose tra noi e il partito di Giorgia Meloni non se ne vedono, ma non c’è gara con gli eredi del Msi – continua –. Purtroppo, nel tentativo di scavalcare a destra, la Lega ha perso l’identità: non siamo più il sindacato del territorio., Forza Italia, che parla di problemi concreti, ci supera al Nord". Vannacci candidato alle Europee può essere una risposta alla crisi? "Al contrario: provoca un nuovo corto circuito. Come possiamo essere credibili se vogliamo candidare una figura con cui avremmo pure idee in comune, ma non è un militante ...