Legge 194 | la deputata M5s sbotta in Aula | “Io ho abortito | vergognatevi” E scoppia il caso Italia-Spagna

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Roma, 17 aprile 2024 – Si scalda il clima politico sul tema aborto. Alla Camera oggi ad alzare la voce è stata laGilda Sportiello (M5s). “Siamo noi donne che scegliamo cosa vogliamo nella nostra vita, se essere madri o se non essere madri. Nessuno ce lo concede o ci dà l'opportunità. Vi dovreste solo vergognare”, ha detto rivolta ai banchi della maggioranza. Oggetto dell’invettiva è il contestato emendamento di Fratelli d’al dl Pnrr che di fatto apre le porte dei consultori ai ‘consulenti’ Pro Vita (antiabortisti). Sportiello ha chiamato in causa la sua esperienza personale. L’invettiva di Sportiello in: “Io ho” “Dico una cosa, sono madre, ho scelto di essere madre. Quattordici anni fa ho scelto di abortire, e sapete perché lo dico qui, nel luogo più alto della rappresentanza ...