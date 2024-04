L’edificio ceduto all’asta da Aler Ex caserma | ci costruirò alloggi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 aprile 2024) C’è una vecchia conoscenza della città dietro all’operazione di compravendita dell’exdei carabinieri di viale Belloni, messadaed alienata per 131mila e 500 euro alla società Brainwave Consulting srl. Si tratta dell’ingegner Lino Girometta, piacentino, amministratore unico della srl, con un legame molto forte con Codogno visto che è stato direttore generale della multiservizi Asm nella seconda metà degli anni Novanta, docente di costruzioni, meccanica e topografia all’Itas Tosi, nonchè, negli ultimi anni, anche incaricato dal Comune codognese come consulente per alcune questioni di natura amministrativa. Ieri, l’ingegner Girometta ha confermato che la vecchia struttura verrà abbattuta per far spazio ad un’operazione immobiliare. Sorgerà una nuova struttura residenziale, insomma, che sarà ad impatto ...